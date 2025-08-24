У межах програми Interflex у Британії пройшли підготовку понад 50 тисяч українських бійців.

Велика Британія продовжить програму підготовки українських бійців, аби допомогти Києву зміцнити свою армію перед укладенням будь-яких гарантій безпеки, які будуть підтримані Європою та США. Відомо, що ці гарантії пов'язані з потенційною мирною угодою. Про це пише Bloomberg.

Як повідомили у Міністерстві оборони країни, програма Interflex з бойової підготовки та навчання лідерських навичок буде продовжена щонайменше до кінця 2026 року.

"Робота над потенційною мирною угодою між Україною та Росією набрала обертів цього тижня, коли військові керівники США та Європи зустрілися для обговорення гарантій безпеки для України. "Коаліція охочих", очолювана Великою Британією та Францією, розробила плани розгортання багатонаціональних військових сил в Україні для стримування атак після укладення мирної угоди", - нагадали у матеріалі.

Водночас у Міноборони Британії додали, що в зустрічах впродовж останніх місяців взяли участь понад 200 військових планувальників та представники близько 30 країн.

У Bloomberg додали, що перший етап пакета заходів, який розробляється, буде передбачати посилення української армії.

"Ці сили будуть підтримуватися багатонаціональною групою, що складатиметься переважно з європейських військ, які будуть розміщені в Україні подалі від лінії фронту. Інша частина плану передбачає так звану підтримку з боку США, яка полягатиме в обміні розвідданими, спостереженні за кордоном, постачанні озброєння та, можливо, засобів протиповітряної оборони", - підкреслили у виданні.

Наразі відомо, що в межах програми Interflex у Британії пройшли підготовку понад 50 тисяч українських військових.

"Ми продовжимо посилювати нашу підтримку разом із союзниками, щоб Україна могла захищатися сьогодні і стримувати завтра. З огляду на триваючі російські атаки, ми повинні поставити Збройні сили України в найсильніше можливе становище. І оскільки боротьба за мир триває, ми повинні зробити українців найсильнішим можливим стримуючим фактором для забезпечення майбутнього миру", - наголосив міністр оборони Британії Джон Гілі.

Раніше видання The Guardian писало, що Британія готова відправити свої війська в Україну, але є нюанс. За інформацією джерел видання, країна не буде розміщувати своїх солдатів поблизу лінії фронту.

Водночас авіаційний експерт Анатолій Храпчинський оцінив, чи зможе Велика Британія патрулювати українське небо. Він вважає, що навряд чи британська ініціатива щодо патрулювання повітряного простору України їхньої авіацією буде реалізована.

"Вони кажуть, що це можливо при гарантіях США. Тобто вони кажуть - якщо США щось зроблять, то і ми тоді будемо використовувати отакі інструменти", - підкреслив Храпчинський.

