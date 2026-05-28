Археологів здивувала прихована печера на острові, в якій 8500 років тому жили люди

Задовго до появи вітрил, карт і компасів невеликі групи мисливців-збирачів, судячи з усього, перетинали відкриті води Середземного моря, щоб дістатися до Мальти майже 8500 років тому. Про це пише Daily Galaxy.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nature, це відкриття відсуває відому історію людства на острові приблизно на 1000 років назад і змінює уявлення дослідників про ранні морські подорожі.

Докази отримано в результаті розкопок у печері Латнія на півночі Мальти, де археологи виявили кілька артефактів. Дослідники з Інституту геоантропології ім. Макса Планка та Мальтійського університету стверджують, що це місце вказує на багаторазову людську діяльність задовго до появи землеробських громад на островах.

Цікаво, що довгі роки багато археологів вважали, що такі острови, як Мальта, занадто віддалені для мезолітичних мисливців-збирачів. Сицилія, найближчий великий материк, знаходиться більш ніж за 100 кілометрів від Мальти, через відкрите море. Без вітрил або сучасних човнів таке перетинання здавалося малоймовірним, і нові знахідки свідчать про протилежне.

Печера, яка повністю змінила хронологію подій

Відкриття були зроблені в печері Латнія в регіоні Мелліха, де археологи кілька років розкопували різні шари осадових порід. Їхні знахідки швидко кинулися в очі: вогнища, кам'яні відщепи, товсті шари попелу та величезна кількість решток тварин.

Вогнища були особливо важливими, оскільки вони показали, що люди не просто ненадовго зупинялися на острові. Вони проводили там час, готували їжу і неодноразово поверталися на це місце.

За словами професора Елеонори Скеррі, яка очолювала дослідницьку групу, археологи виявили "тисячі кісток тварин, багато з яких були обгорілими". Вони також побачили, що приблизно чверть досліджених решток мала сліди обгорання або обвуглювання. Ця деталь може здатися незначною, але вона допомогла підтвердити, що приготування їжі відбувалося всередині печери.

Зазначається, що до цього дослідження найдавніші відомі мешканці Мальти були пов'язані з неолітичними землеробськими групами. Нові дані вказують на те, що мисливці-збирачі з'явилися на острові набагато раніше, ніж передбачалося.

Виявлені на цьому місці залишки їжі намалювали дивовижно детальну картину повсякденного життя. Археологи ідентифікували кістки та раковини благородних оленів, черепах, птахів, риб, тюленів, крабів, морських їжаків і тисячі їстівних морських равликів. І деякі з цих тварин сьогодні на Мальті вже не мешкають. Джеймс Блінкхорн, один з авторів дослідження, пояснив:

"Ми виявили останки тюленів, різних риб, включаючи групера, і тисячі їстівних морських черевоногих молюсків, крабів і морських їжаків, всі, безсумнівно, приготовані".

За його словами, і обгорілі мушлі та кістки, розкидані по всій печері, підтверджують цей висновок.

Знахідки також показали, наскільки гнучкими були ці групи. Вони покладалися як на морські, так і на наземні ресурси, щоб вижити на відносно невеликому острові з обмеженими запасами. Ці люди не були землеробами, які приносили з собою урожай або одомашнених тварин. Вони, як і раніше, жили за рахунок полювання, збиральництва, рибальства та збору дикорослих продуктів.

Тепер дослідники по-іншому дивляться на Середземномор'я

Цікаво, що одне з найважливіших питань, порушених цим відкриттям, - наскільки тісно були пов'язані доісторичні спільноти по всьому Середземномор'ю. Довгий час віддалені острови часто розглядалися як ізольовані місця, що стали доступними лише після того, як землеробські суспільства розробили більш досконалі технології. Зараз Мальта виглядає набагато менш відрізаною від зовнішнього світу, ніж припускали дослідники раніше.

Професор Ніколас Велла з Мальтійського університету пояснив, що мандрівники, ймовірно, провели "кілька годин у темряві у відкритому морі" під час переходу з Сицилії. Навіть рухаючись зі швидкістю близько 4 кілометрів на годину, подорож зайняла б багато годин.

Вчені припускають, що ці групи володіли практичними знаннями про море задовго до появи пізніших морських цивілізацій у Середземномор'ї. Дослідники вважають, що вони використовували спостереження та досвід, а не передові інструменти для навігації.

У січні 2026 року до статті було внесено поправку до деяких частин моделі радіовуглецевого датування, використаної в дослідженні. Автори заявили, що поправка не змінила основного висновку про те, що мисливці-збирачі досягли Мальти раніше, ніж з'явилися перші землеробські спільноти. Професор Скеррі додала:

"Результати дослідження додають тисячу років до доісторичної епохи Мальти і змушують переглянути мореплавні навички останніх європейських мисливців-збирачів, а також їхні зв'язки та вплив на екосистему".

