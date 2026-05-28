РФ боїться, що США можуть підштовхнути Венесуелу до продажу Україні радянської зброї

Росія стурбована тим, що Венесуела може дозволити Києву використовувати свої величезні і значною мірою невикористані запаси зброї радянського виробництва, оскільки вона змінює пріоритети своєї зовнішньої політики. Про це пише Euractiv.

Сергій Шойгу, секретар Ради Безпеки Росії та колишній міністр оборони, під час зустрічі зі своїм венесуельським колегою Хосе Аделіно Орнеласом Феррейрою застеріг від будь-яких спроб залучення латиноамериканських держав до домовленостей, які в кінцевому підсумку можуть підтримати Україну.

"Нам відомо про діяльність західних посланців, які намагаються залучити латиноамериканські держави до різних схем поставок зброї в інтересах Києва", - сказав він.

Шойгу підкреслив, що Венесуела продовжує експлуатувати значні обсяги військової техніки радянського та російського виробництва.

Видання зазначає, що Москва і Каракас мають давнє військове партнерство: Росія підтримувала режим Ніколаса Мадуро і протягом десятиліть постачала Каракасу значні обсяги зброї, техніки та технічної підтримки, що становили основу венесуельського арсеналу.

Після повалення Ніколаса Мадуро Сполученими Штатами та приходу до влади Делсі Родрігес зовнішня політика Венесуели помітно змістилася від відкритої антизахідної конфронтації до більш прагматичного підходу, орієнтованого на відновлення зв'язків з Вашингтоном.

За словами військового експерта Олександра Коваленка, сценарій потенційних поставок зброї Венесуелою в Україну "дуже реальний":

"Венесуельська польова техніка, що включає танки Т-72Б1В, бронемашини БМП-3, вертольоти Мі-17 і 152-мм артилерійські системи, залишається актуальною на українському полі бою через загальні стандарти радянської епохи та постійний брак боєприпасів".

У Каракасі також розміщені зенітні ракетні комплекси С-300 і "Бук-М2" російського виробництва, але їхня ефективність виявилася марною під час січневої військової операції США в Каракасі.

Однак Пітер Веземан зі Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI) попередив, що такий крок вимагатиме постійного тиску США на Каракас, що важко передбачити, з огляду на дедалі хиткішу позицію Вашингтона щодо військової підтримки України.

"Якщо Венесуела переорієнтує закупівлі на західних постачальників, старі російські системи можуть бути перепродані або передані Україні безпосередньо чи через посередників", - підсумував Коваленко.

Плани США щодо Венесуели

Раніше журналіст Джон Робертс заявляв, що Трамп серйозно розмірковує над тим, щоб зробити Венесуелу 51-м штатом.

Репортер Білл Мелугін додав, що Трамп під час розмови з Робертсом також заявив про те, що у Венесуелі знаходиться нафта на суму 40 трильйонів доларів. Також, за його словами, президент США сказав журналісту, що "Венесуела любить Трампа".

