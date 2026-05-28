Україна збільшить видатки на оборону до рекордних $100 млрд завдяки кредиту ЄС, – Reuters

Верховна Рада ратифікувала кредитну угоду з Європейським Союзом, яка відкриває для України фінансування на 90 млрд. євро. За відповідне рішення проголосували 298 народних депутатів, повідомляє Reuters.

Після ухвалення змін до бюджету витрати України на оборону у 2026 році можуть зрости до рекордних 100 млрд доларів. Для порівняння, раніше планувалося близько 64 млрд доларів, а у 2025 році оборонні витрати становили приблизно 61,4 млрд доларів.

Президент Володимир Зеленський після голосування заявив, що це рішення є одним із найважливіших для країни та демонструє єдність української влади й партнерів.

Кошти від ЄС планують спрямувати насамперед на оборону, підтримку енергетичної стійкості та покриття дефіциту державного бюджету. Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що вже у червні Україна очікує отримати перші 3,2 млрд євро. Загалом цього року Київ розраховує отримати 45 млрд євро, ще стільки ж передбачено на 2027 рік.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що голосування у Верховній Раді відкриває шлях до перших виплат уже найближчими тижнями.

Надання кредиту ЄС та зобов'язання України

Зазначимо, що 23 квітня Рада Європейського Союзу ухвалила останній ключовий законодавчий акт, необхідний для затвердження дворічного кредиту для України загальним обсягом 90 мільярдів євро. Ці кошти буде виділено на закупівлю, виробництво, розвиток та забезпечення передової оборонної техніки на потреби ЗСУ.

Водночас фінансування прив’язане до виконання реформ. ЄС та Міжнародного валютного фонду вимагають від України підвищення прозорості, посилення антикорупційної політики та збільшення внутрішніх доходів бюджету.

Частина майбутніх рішень може бути непопулярною – зокрема йдеться про підвищення податків для ФОПів та зміни в оподаткуванні земель. У разі згортання реформ або проблем із боротьбою проти корупції виплати можуть тимчасово призупинити.

