Стало відомо, коли Канада запустить унікальний дрон із стелс-технологіями

Канадський надзвуковий безпілотник Falcon, який розробляє компанія UVAD Technologies, має здійснити свій перший політ уже у 2027 році. Про це повідомили у німецькій компанії Eurobotics, яка займається просуванням проєкту на європейському ринку, пише видання Janes.

Новий БПЛА привернув увагу завдяки поєднанню надзвукової швидкості та технологій малопомітності. Falcon здатний розганятися до 1,6 Маха – це близько 1960 км/год, що робить його надзвичайно складною ціллю для систем ППО та винищувальної авіації.

Спочатку Falcon створювали як дрон-мішень для тренувань ППО та пілотів винищувачів, однак розробники вже розглядають бойові версії безпілотника. Йдеться про використання БПЛА як хибної цілі, ударного дрона або навіть "вірного відомого" для бойової авіації.

Окремий інтерес викликає можливість використання Falcon для виснаження ворожої протиповітряної оборони. Через високу швидкість та малопомітність противнику потенційно доведеться витрачати значну кількість дорогих ракет для перехоплення такого дрона, пише Defense Express.

Falcon має довжину 5,8 метра та розмах крила 2,2 метра. Максимальна злітна маса становить 450 кг, а корисне навантаження – до 50 кг, включно з бойовою частиною.

Розробники поки не розкривають офіційну дальність польоту, але заявляють про автономність до 30 хвилин. За оцінками аналітиків, це може означати бойовий радіус до 450 км при крейсерській швидкості близько 900 км/год.

У виданні зазначають, що подібна розробка потенційно могла б бути цікавою і для України, зважаючи на потребу у засобах прориву російської ППО та ударах по системах ППО в тилу противника.

Раніше видання Defense Express розкрило інформацію про німецький безпілотник HX-2 - аналог російського "Ланцету". Вартість одного такого баражуючого боєприпасу для України становить 17 тисяч євро. Наразі це один із найдоступніших баражуючих боєприпасів у своєму сегменті. У той же час, вартість "Ланцета" становить понад 40 тисяч доларів.

