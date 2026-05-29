Супутникові фото підтвердили знищення бази ФСБ на Арабатській стрілці

Масована атака українських безпілотників по цьому об’єкту відбулася 17 травня.

У мережі з’явилися нові супутникові знімки, які підтверджують повне знищення бази Федеральної служби безпеки РФ у Генічеській Горці на Арабатській косі.

Зображення оприлюднила OSINT-спільнота Dnipro Osint. На кадрах видно щонайменше вісім будівель, які були повністю зруйновані внаслідок ударів.

Масована атака українських безпілотників по цьому об’єкту відбулася 17 травня. Тоді повідомлялося про ураження штабу та техніки противника, а також масштабну пожежу на території бази.

Відео дня

Удари підтверджувалися як супутниковими даними NASA FIRMS, так і повідомленнями місцевих мешканців. Українська сторона також інформувала про участь у операції підрозділів СБУ.

Згідно з оприлюдненими матеріалами, об’єкт фактично припинив існування як функціональна база.

Атаки на бази ФСБ РФ у окуованому Криму

Нагадаємо, 21 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що бійці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили штаб російського ФСБ та знищили ЗРК "Панцир-С1" на тимчасово окупованій території України.

5 травня у тимчасово окупованому Армянську в Криму українські безпілотники завдали удару по будівлі прикордонної служби ФСБ РФ. В результаті атаки сталася пожежа, у місті було пошкоджено дев'ятиповерховий будинок.

Вас також можуть зацікавити новини: