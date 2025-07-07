Лавров сказав, що для миру необхідне "міжнародно-правове визнання нових територіальних реалій".

Глава російського Міністерства закордонних справ Сергій Лавров заявив, що "демілітаризацію і денацифікацію України", відкликання позовів і скасування санкцій проти РФ, повернення активів має бути прописано в мирній угоді.

В інтерв'ю угорському виданню Magyar Hemzet він сказав, що для миру необхідне "міжнародно-правове визнання нових територіальних реалій", що виникли після незаконної анексії Криму, а також Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

"Ці люди вирішили своє майбутнє, вільно висловивши свою волю під час референдуму. Наш порядок денний охоплює демілітаризацію і денацифікацію України, зняття санкцій з Росії, скасування всіх позовів проти Росії і повернення незаконно захоплених активів, що базуються на Заході", - заявив Лавров.

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За його словами, "київський режим" нібито не представляє населення південного сходу України, тому "претендувати на застосування принципу територіальної цілісності він не може".

Він лицемірно нагадав, що в 1970-му Генасамблея ООН ухвалила Декларацію про принципи міжнародного права, де зазначено, що принцип територіальної цілісності можна застосувати до держав, влада яких дотримується принципу рівноправності та самовизначення народів. Лавров сказав:

"Будь-якому незаангажованому спостерігачеві очевидно, що київський режим, який вивів русофобію в ранг державної політики, не представляє населення російськомовних регіонів України, включно з Кримом, Севастополем, Луганськом, Донецьком, Запоріжжям і Херсоном".

Переговори з РФ

Раніше представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що темпи переговорів про закінчення війни в Україні залежать від позиції Києва, ефективності посередництва США і ситуації на місцях.

Пізніше він відреагував на заяву спецпосланця президента США Кіта Келлога, який звинуватив Росію в затягуванні переговорів з Україною. Пєсков сказав, що РФ "нічого не затягує", при цьому додав, що процес "навряд чи можна сильно прискорити порівняно з нинішніми темпами".

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