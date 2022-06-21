Росіяни перетворили "вишки Бойка" на військові пункти, які допомагають їм орієнтуватись у північно-західній частині Чорного моря.

Збройні сили України мають всі підстави завдавати ударів по об’єктах, які привласнила РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, коментуючи вчорашні повідомлення про ракетну атаку на привласнені Росією бурові платформи у Чорному морі.

"Рашисти організували на "вишках Бойка" невеликі гарнізони, стягнули туди засоби ПВО, радіолокаційної боротьби, розвідки. Тобто, ці об’єкти перетворилися на такі собі укріплені морські пункти, які допомагають росіянам орієнтуватись у північно-західній частині Чорного моря. Тож Україна може діяти на випередження, і має всі підстави бити по військових об’єктах, які привласнила РФ", - зазначив Братчук.

Водночас він підкреслив, що треба дочекатися офіційної інформації від вищого військово-політичного керівництва України щодо цієї новини.

Також Братчук повідомив, що на півночі Криму окупанти готують десантні катери, які можуть бути використані для форсування деяких водних перешкод, зокрема Дніпра. При цьому він запевнив, що у такому разі катери будуть знищені.

Довідка УНІАН. РФ у 2014 році захопила бурові платформи "Чорноморнафтогазу", так звані "вишки Бойка". Окупанти використовували їх для спостереження над надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки.

20 червня по бурових установках було завдано ракетних ударів.

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