Внаслідок атаки виникла пожежа.

Ввечері у четвер, 17 квітня, російські окупаційні війська атакували Миколаїв дроном невідомого типу. Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Приліт реактивного БпЛА невідомого типу. Попередньо без постраждалих. На місці пожежа, служби ліквідовують", – написав він у Телеграм-каналі о 20:07.

У ДСНС повідомили, що пожежу, яка виникла внаслідок російського обстрілу, вже ліквідовано. Палали склади приватного підприємства. В них перебували побутові товари.

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"Через велику кількість легкозаймистих матеріалів площа пожежі сягнула 700 кв.м. До її ліквідації залучили 50 рятувальників і 9 одиниць техніки", – заявили рятувальники.

На щастя, загиблих і постраждалих немає.

Атаки РФ по Україні

17 квітня російські окупанти вгатили по Херсону та Нікополю. По Херсону били трьома керованими авіаційними бомбами та артилерією. Загинув 61-річний чоловік, повідомлялося про п’ятьох травмованих осіб. Водночас у Нікополі загинули двоє чоловіків 56 та 61 років.

Надвечір начальник Херсонської ОВА розповів, що у населеному пункті Стійке внаслідок атаки РФ загинули двоє працівників дорожньої служби. Їм було 36 та 44 роки.

Ввечері 16 квітня росіяни масовано атакували Дніпро. Загинули троє людей, серед них одна дитина. Постраждали 28 людей, з них 4 дитини.

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