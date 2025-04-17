Якщо в березні 2024 року вони вразили менш ніж 300 цілей, то вже зараз їх тисячі.

"Птахи Мадяра" - один із найсмертоносніших підрозділів дронів України, що стрімко виріс: від взводу у 2022 році до повноцінного полку до кінця 2024 року. У березні вони вразили понад 5 000 цілей. За грандіозним видовищем російських танків, що вибухають, стоять цікаві дані, що дають змогу зрозуміти, як ведеться дронова війна і які засоби дійсно завдають шкоди, пише Forbes.

Повідомляється, що дані про знищення, надані підрозділами дронів, ретельно перевіряються, оскільки впливають на систему балів, що визначає кількість нових дронів, які підрозділ отримає наступного місяця. Загалом, такі дані вважаються достовірними, пише ЗМІ.

Особливо цікавими є відмінності між ефектними FPV-дронами (з видом від першої особи) і рідко демонстрованими нічними бомбардувальниками "Баба Яга". Ці важкі дрони несуть потужніше озброєння, але їхні атаки виглядають менш вражаюче. Зазвичай у кадрі - лише спалах на тепловізорі, без ясності, що було ціллю і наскільки сильно вона пошкоджена.

Відео дня

За даними "Птах Мадяра", цього місяця вони використовували 7 874 FPV-дрони, що становило 67% усіх атак. Також повідомляється про 3 582 вильоти важких бомбардувальників - це приблизно 31% атак. Ці дрони зазвичай несуть важчі боєприпаси, ніж FPV.

У матеріалі йдеться про те, що 2% атак, які залишилися, ймовірно, були виконані квадрокоптерами типу Mavic із бомбовим навантаженням.

Аналітик OSINT Ендрю Перпетуа, який переглядає кожне відео знищення дронами з України, вважає, що ефективність нічних бомбардувальників сильно недооцінена. Він також вважає, що наслідки їхніх ударів часто не відрізняються від артилерійських, і саме вони можуть бути причиною великої кількості знищеної техніки, ураженої "невідомою зброєю".

З 5 334 уражених цілей, 1 848 або 35% зафіксовано як знищені, із загального числа 11 601 вильотів. Примітивний розрахунок дає середню цифру - 2,2 вильоту на одне ураження цілі і 7,1 - на повне знищення. Однак ці дані відносні, оскільки "ціль" може означати як одного солдата, так і цілий бункер, зазначають журналісти.

Детальний розбір

У березні "Птахи Мадяра" вразили 274 одиниці бронетехніки, 69 артилерійських установок, 569 неброньованих транспортних засобів (вантажівки, фургони), 149 мотоциклів і менш помітні, але важливі цілі, як-от 174 антени, радіолокаційні та безпілотні камери, які можна вивести з ладу точковими ударами, порушуючи зв'язок і розвідку противника.

Цікаво порівняти статистику "Птахів Мадяра" із загальними даними по Україні. У березні та квітні цей підрозділ забезпечував 6-10% від загальної кількості уражених танків і бронетехніки, але лише 1-2% від знищеної артилерії. ЗСУ загалом заявляють про знищення більшої кількості артилерії, ніж бронетехніки, однак у "Птах Мадяра" - навпаки.

"Це дивно, враховуючи, що вони відпрацювали тактику знищення артилерії: FPV-дрон повільно підлітає і вибухає прямо в стволі гармати - це часто показується в їхніх відео", - йдеться в матеріалі.

Це може вказувати на те, що знищення артилерії приписують інші підрозділи, можливо, ті, що працюють на інших ділянках фронту, де така техніка зустрічається частіше. Також можливо, що за це відповідають інші підрозділи зі спецобладнанням.

Крім того, ще одним цікавим фактом є те, що, за словами заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка, на початку року в країні вироблялося 200 000 FPV-дронів на місяць. Якщо не враховувати запаси, то "Птахи Мадяра" використовують приблизно 4% від загального числа, що відповідає їхній частці заявлених знищень.

Нарешті, порівняння з минулими місяцями показує, наскільки швидко зростає ефективність підрозділу. У березні 2024 року вони вразили 293 цілі, до грудня - 2 966, а зараз - понад 5 000. Це відображає як зростання самого підрозділу, так і те, що зі збільшенням поставок дронів, збільшується і кількість успішних ударів.

Інші новини про війну

Раніше УНІАН повідомляв, що росіяни почали застосовувати дрони з отруйним газом. Голова Донецької ОДА Вадим Філашкін зазначив, що ці дрони було збито бійцями Сил оборони України і вони не потрапили в місця масового скупчення людей.

"Однак ми чітко розуміємо, що росіяни не припинять використовувати хімічну зброю", - заявив Філашкін.

Крім того, на Сумщині українські військові "як вогнегасники" стримують наступ РФ. На кордоні з Сумською областю десятки окупантів використовують квадроцикли, щоб захопити хоча б якусь ділянку території. Тож завдання четвертого полку українських рейнджерів - випередити напад і зупинити його.

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