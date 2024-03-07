Реалізувати план вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей за 10 днів - "вже зі сфери фантастики".

На ділянці відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" ситуація залишається складною та напруженою. Про це повідомив начальник прес-служби ОСУВ Ілля Євлаш. За його словами, насамперед це пов'язано з нестачею боєприпасів 155 калібру у ЗСУ, інформує Ліга.

"Також потрібно більше людей для проведення ротацій та належної оборони на рубежах зіткнення", – розповів військовий.

При цьому, за його словами, окупанти також мають проблеми – і зі снарядами, і з людьми. Зокрема, наявного особового складу недостатньо для проведення масштабних наступальних операцій. Водночас шалена інтенсивність росіян на фронті пов'язана з бажанням командування здобути максимум тактичних перемог до 17 березня - в останній день виборів президента РФ.

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"На Лимано-Куп'янському напрямку ворог марно намагався атакувати Сіньківку. Не вийшло. Тому росіяни намагаються перекидати сили та атакувати в районі Тернів та Ямполівки. Там тривають важкі бої. Однак їм не вдається просунутися", - розповів Євлаш.

Він додав, що поблизу Часового Яру ситуація також дуже напружена.

"Вони абсолютно не зважають на втрати. Щодня ми бачимо шалені відео, де просто під'їжджає БТР, підганяє піхоту, ці штурмові загони вбивають. Кілька разів на день. Щодня", - підкреслив військовий.

У свою чергу речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій розповів, що реалізувати омріяний план окупантів вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей до виборів президента Російської Федерації за 10 днів - "вже зі сфери фантастики".

"Лінія фронту хоч і залишається динамічною в деяких місцях, але загалом у трьох селах – Бердичі, Орлівка, Тоненьке – противник тією чи іншою мірою застряг", – розповів Лиховій.

Війна в Україні - останні новини

У четвер, 7 березня, РФ завдала удару по Сумах. Внаслідок авіаційно-ракетної атаки було пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Травмовано одну цивільну людину.

Також було пошкоджено приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги та водоканалу.

Сьогодні зранку РФ атакувала Одещину з літаків тактичної авіації. Ракета втратила бойову спроможність на підльоті до узбережжя. Руйнувань та постраждалих не зафіксовано.

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