Останніми тижнями Росія посилила удари по електростанціях та енергетичних об'єктах України.

Напередодні холодів Росія почала масовані атаки на енергетичну інфраструктуру України. Учора така атака призвела до відключення електроенергії в більшій частині Києва, а також у кількох областях. Також були перебої з водопостачанням.

Як пише видання The Telegraph, ці удари знаменують собою початок четвертої зими масштабних російських бомбардувань української енергетичної інфраструктури, яку РФ атакує, щоб залишити мирних мешканців без тепла й електроенергії та послабити їхню рішучість продовжувати боротьбу.

Відео дня

Видання акцентувало, що останніми тижнями Росія посилила удари по електростанціях та енергетичних об'єктах України.

Так, 3 жовтня РФ запустила майже 100 безпілотників і ракет по об'єктах у Харківській і Полтавській областях, що стало наймасштабнішим нападом на українську енергетичну інфраструктуру з початку війни.

Після цього Київ повідомив своїм союзникам, що ці удари знищили близько 60% потужностей "Нафтогазу" з видобутку природного газу. Тепер через завдані збитки Україні доведеться витратити майже $3 млрд на імпорт палива, щоб забезпечити ним громадян протягом зими.

Київ звернувся до країн "Великої сімки" за фінансовою підтримкою для ремонту енергетичної інфраструктури та імпорту палива, а також за додатковими системами протиповітряної оборони для захисту від повторних російських атак.

Видання зазначило, що Україна також збільшила кількість дальніх ударів по російських нафтопереробних заводах і трубопроводах, що ускладнило видобуток нафти і газу, необхідних росіянам для ведення війни, спричинивши дефіцит пального та паніку по всій країні.

Атака на українську енергетичну інфраструктуру

У ніч на 10 жовтня РФ вдарила по об'єктах енергоінфраструктури України, унаслідок чого в багатьох областях були перебої зі світлом, місцева влада запроваджувала графіки відключень.

У Києві не було електроенергії в Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Подільському, Святошинському районах.

У Запоріжжі внаслідок атаки загинув 7-річний хлопчик. Його батьки були поранені. Також в області внаслідок ворожих обстрілів зафіксовано пошкодження об'єктів газової інфраструктури.

Президент Володимир Зеленський, реагуючи на російську атаку по Україні, наголосив, що це "цинічна і прорахована атака".

Вас також можуть зацікавити новини: