За словами президента, ми маємо бути готові до того, що ворог може збільшити кількість ударів дронами чи ракетами по нашій інфраструктурі.

Росія готується до зими, і в Україні вся увага має бути зосереджена на захисті та відповідях окупантам.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні. "Ми пройшли вже майже половину листопада і маємо бути готовими до того, що ворог може збільшити кількість ударів дронами чи ракетами по нашій інфраструктурі. Росія готується до зими", - заявив президент.

Він наголосив, що в Україні вся увага має бути зосереджена на захисті, на відповідях терористам.

Відео дня

"На всьому тому, що Україна може зробити, щоб полегшити нашим людям проходження зими та збільшити можливості наших воїнів", - сказав глава держави.

Зеленський також підкреслив, що український повітряний щит уже сильніший, ніж торік.

"Уже інші можливості, але ще не повний захист усієї території, на жаль. І ми працюємо, щоб зробити його ще більш сильним", - додав він.

Війна в Україні: новини

Росія вже почала "промацувати" українську систему протиповітряної оборони на предмет можливості ударів по об’єктах енергетичної галузі. За останні тижні об’єкти енергетичної інфраструктури були 60 разів атаковані росіянами з різних видів зброї.

Також Росія зробила висновки зі своїх помилок під час минулорічної кампанії ракетно-дронових ударів по українській енергетиці, тож цієї зими агресор діятиме розумніше.

Українські чиновники попереджали, що росіяни накопичують ракети, щоб в осінньо-зимовий період атакувати енергетичну інфраструктуру нашої держави

Головне управління розвідки Міноборони України на початку листопада повідомило, що супротивники змогли накопичити, зокрема, 290 модифікацій ракет для комплексів "Іскандерів" та 165 крилатих ракет морського базування "Калібр".

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