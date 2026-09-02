Інцидент з дронами в Лейпцигу: в Угорщині зробили важливу заяву

Угорщина повністю солідарна з Німеччиною та готова підтримати її у протидії гібридним загрозам.

Угорщина висловила готовність співпрацювати з Німеччиною у протидії гібридним загрозам з боку Росії, особливо після інциденту з дронами в аеропорту Лейпцига. Про це заявила міністр закордонних справ Угорщини Аніта Орбан в мережі Х.

"Угорщина глибоко стурбована зростанням кількості та інтенсивності гібридної діяльності Росії на європейській землі", - заявила вона.

Орбан підкреслила, що нещодавні інциденти в Німеччині демонструють дедалі небезпечнішу та безрозсудну модель поведінки, яка становить серйозну загрозу європейській безпеці та стійкості.

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"Угорщина повністю солідарна з Німеччиною та готова підтримати нашого партнера у протидії гібридним загрозам. З огляду на ці виклики, зміцнення стійкості, єдності та колективної готовності Європейського Союзу та НАТО є важливішим, ніж будь-коли", - наголосила міністр.

Інцидент з дроном в Лейпцигу – що відомо

Як повідомляв УНІАН, інцидент трапився 4 серпня. В аеропорту німецького Лейпцига ударний безпілотник цілеспрямовано врізався в український вантажний літак, але не вибухнув.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добріндт заявив, що німецький уряд вважає Росію відповідальною за те, що сталося, незважаючи на те, що розслідування триває. Справа в тому, що фахівці виявили в безпілотниках, які атакували об’єкт, ознаки, характерні для російських гібридних операцій.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоханн Вадефуль, російське керівництво "ставиться до Німеччини з відкритою ворожістю".

За його словами, спроба атаки в Лейпцигу стала свідомим кроком Москви, спрямованим на погіршення й без того напружених відносин між двома країнами.

Раніше американська розвідка вважає, що за появою вибухонебезпечного БПЛА в аеропорту Лейпциг/Галле в Німеччині, ймовірно, стоїть російський уряд.

Водночас, російський диктатор Володимир Путін пов'язав атаку безпілотників з вибухівкою в районі аеропорту Лейпцига з внутрішньою політичною кризою у Німеччині.

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