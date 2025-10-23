Найближчим часом будуть здійснені всі необхідні експертизи.

Сьогодні, 23 жовтня, відбулися репатріаційні заходи. В Україну повернуто 1000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС найближчим часом будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

"Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Обмін тілами загиблих між Україною та РФ: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня, відбулися репатріаційні заходи, і в Україну було повернуто 1000 тіл. Серед репатрійованих були 5 тіл українських військовослужбовців, які загинули в полоні. Вони були у списках "тяжкопоранених і важкохворих" полонених на обмін згідно домовленостей у Стамбулі під час другого раунду перемовин

У числі повернених "на щиті" були оборонці з Донецького, Запорізького, Луганського та Курського напрямків.

