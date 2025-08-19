Серед репатрійованих є 5 тіл українських військовослужбовців, які загинули в полоні, але планувались на обмін тяжкохворих полонених.

Сьогодні, 19 серпня, відбулися репатріаційні заходи в рамках попередніх домовленостей. В Україну повернуто 1000 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

"На жаль, серед репатрійованих є 5 тіл українських військовослужбовців, які загинули в полоні. Вони були у списках "тяжкопоранених і важкохворих" полонених на обмін згідно домовленостей у Стамбулі під час другого раунду перемовин", - заявили в КШППВ.

У повідомленні наголошується, що російська сторона продовжує затягувати час та не виконує взяті на себе зобов’язання. Україна наполягає на невідкладному звільненні усіх важкохворих і тяжкопоранених полонених та бореться за повернення усіх українських громадян.

Як інформують у КШППВ, у числі повернених сьогодні "на щиті" оборонці з Донецького, Запорізького, Луганського та Курського напрямків.

Зазначається, що найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня на переговорах у Стамбулі делегації України та Росії домовились про новий обмін військовополоненими та про повернення тіл загиблих бійців. Очільник української делегації, тодішній міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що "домовилися про повернення 6 тисяч тіл загиблих солдатів (в обмін) на 6 тисяч".

У червні в Україну в кілька етапів Росія повертала тіла, які як стверджувала сторона агресора, належать українським військовим. Це відбувалось 11, 14, 15, 16 червня.

Однак, в Міністерстві внутрішніх справ через деякий час заявили, що серед репатрійованих тіл виявлені рештки російських військових.

Як зазначалось, під час репатріаційних заходів тіла повертаються в понівеченому стані, де частини одного тіла можуть перебувати у різних мішках. Зафіксовані випадки, коли останки однієї людини передавалися у різний час, у ході кількох етапів репатріації.

У червні президент України Володимир Зеленський сказав на зустрічі з журналістами, що наша країна фіксує, що Росія в рамках домовленостей про обмін тілами полеглих військових підкидає тіла російських військових і найманців, які воювали на стороні РФ. На думку глави держави, ці тіла росіян треба віддавати назад в Росію.

За його словами, росіяни спеціально підкидають тіла своїх солдат для того, щоб показати, скільки у них начебто українських тіл.

