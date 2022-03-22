Така зброя заборонена до застосування при використанні проти військових цілей, розташованих усередині або в околицях населених областей.

В Краматорську зафіксували черговий випадок застосування російськими загарбниками фосфорних боєприпасів.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Заборони і конвенції — то для цивілізованого світу. А орки прийшли асвабаждать. І асвабаждать вони вміють тільки так. Але ви будете палати, як палає цей фосфор", - заявив Білошицький.

Крім прямих поранень, спричинених уламками їх гільз, боєприпаси з білого фосфору можуть завдати ушкоджень двома основними способами: опіками та через вдихання парів.

Зброя, що містить білий фосфор, за міжнародними угодами (Протокол III до Конвенції про конкретні види звичайної зброї), заборонена до застосування при використанні проти військових цілей, розташованих усередині або в околицях населених областей.

Раніше заступник начальника Департаменту патрульної поліції інформував, що російські окупанти застосували фосфорні боєприпаси у Попасній Луганської області.

Він зауважував, що фосфорні боєприпаси призводять до нищівних і руйнівних наслідків.

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