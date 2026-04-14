РФ масовано атакувала Одещину: пошкоджено іноземне судно, згоріла СТО

Росіяни атакували цивільне судно LADY MARIS, яке здійснювало перехід до порту Чорноморськ для завантаження українською кукурудзою.

У ніч проти 14 квітня армія РФ масовано атакувала безпілотниками цивільну та портову інфраструктуру півдня Одещини, спалахнули пожежі, пошкоджено іноземне цивільне судно. Про це заявив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Зокрема, за його словами, на території Ізмаїльського порту пошкоджено цивільне судно під прапором Панами, причал, баржу. Крім того, ушкоджень зазнало портове обладнання.

"Внаслідок влучань зруйновано будівлю СТО з подальшим загорянням. Знищено 2 пасажирські автобуси, 7 легкових автомобілів. Під удар потрапили й 6 приватних будинків, у них пошкоджено покрівлі. Також пошкоджено автомобіль "швидкої допомоги", - розповів посадовець.

За його словами, обійшлось без загиблих та постраждалих. На місцях працюють екстрені та комунальні служби, триває ліквідація наслідків.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба зазначив, що цієї ночі Росія атакувала об’єкти морської інфраструктури у місті Ізмаїл ударними безпілотниками. Зафіксовано кілька влучань по території порту.

"Внаслідок одного з влучань виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Попри чергову атаку, робота об’єкта критичної інфраструктури залишається стабільною", - наголосив посадовець.

За даними пресслужби регіонального главку ДСНС, загальна площа пожежі, що спалахнула на СТО, склала 700 кв. метрів. Роботу вогнеборців суттєво ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги, однак рятувальники оперативно ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню.

Оновлено 9.50. Згодом речниця Одеської обласноїх прокуратури Інна Верба уточнила УНІАН, що під час атаки поранення отримав 51-річний чоловік – громадянин України.

"Постраждалого доставлено до лікарні. Розпочато розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України (воєнні злочини)", - підкреслила Верба.

За даними ВМС ЗСУ, російські війська ударними безпілотниками атакували цивільне судно LADY MARIS, яке здійснювало перехід до порту Чорноморськ для завантаження українською кукурудзою. Внаслідок атак виникло загорання - екіпаж не постраждав.

До місця події оперативно прибув катер Військово-морських Сил Збройних Сил України для надання допомоги.

Як писав УНІАН, армія РФ у ніч проти 11 квітня завдала по Одесі масованих дронових ударів. Внаслідок влучання у житловий сектор загинуло двоє людей - 37-річна жінка та 32-річний чоловік. Серед травмованих – 69-річна жінка, яку госпіталізовано.

Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура: десятки приватних та багатоквартирних будинків, гуртожиток, а також будівля дитячого садка, заклади харчування, об’єкти інфраструктури. Зафіксовано влучання безпілотника у 10 поверх 12-поверхівки, пошкоджено транспорт, виникли численні осередки загорянь у різних районах міста.

