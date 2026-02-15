На бік України перейшов росіянин з елітного підрозділу дронщиків 'Рубікон'

Чоловік каже, що надивився на воєнні злочини "асвабадітєлєй" і більше не зміг цього терпіти.

Російський військовослужбовець, який воював в елітному підрозділі операторів БПЛА "Рубікон", перейшов на бік України. В інтерв'ю проекту "Хочу жить" він розповів деякі особливості роботи російських дронщиків.

Росіянин Мирослав Симонов стверджує, що потрапив до загарбницької армії проти волі. Начебто на вулиці його затримала поліція та під загрозою відкриття кримінальної справи запропонувала, або піти на строкову службу з перспективою відправки на фронт, або підписати контракт з Міноборони і оформитися у підрозділ забезпечення, де вже служив його батько.

Однак після підписання документів Симонова, за його словами, скерували до підрозділу БпЛА, який дислокується на окупованій Луганщині. Атмосферу в підрозділі росіянин описує як жорстку - із постійним психологічним тиском та фізичним впливом. Зокрема Симонов згадує про різноманітні приниження та погрози переведенням у "м’ясні" підрозділи у разі незгоди із командирами.

Коли російське Міноборони почало формувати спеціальній підрозділ дронщиків "Рубікон", командири Симонова отримали наказ направити туди частину "бойових спеціалістів". За словами росіянина, командири не хотіли віддавати хороших фахівців, тому відправили його та ще одного солдата, яких вважали "непотрібними".

Керівництво "Рубікону" Симонов описує як "випадкових" людей, які найбільше ціннують у підлеглих лояльність та фанатизм. При цьому це не заважало командирам мотивувати лояльних фанатиків погрозами та залякуваннями.

Зрештою після додаткового навчання Симонов опинився на позиціях у районі Куп’янська, де він, за його власними словами, виконував обов’язки техніка. Переломним моментом для себе росіянин називає епізод, коли російські дронщики вбили випадкову дівчинку у Куп'янську.

За словами Симонова, дрон завдав удару "не за тими координатами", але реакції в загальному чаті батальйону та ставлення командування до цього випадку все одно були схвальними.

Симонов стверджує, що цей епізод його шокував та мотивував до втечі з фронту. Підробивши документи про відрядження, він утік в Росію, плануючи потім виїхати в Казахстан. Однак вдома його затримали та повернули на фронт вже у ролі штурмовика. Тоді росіянин, за його словами, звернувся до українського проекту "Хочу жить", де йому надали інструкції, як безпечно перейти на українські позиції і здатися українським військовим.

Симонов стверджує, що тепер хоче воювати на боці України, бо дуже ображений на свою державу, яка "зламала не тільки моє життя, а й життя дуже багатьох хлопців".

