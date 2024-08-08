Росіяни активізували авіацію для ударів по Сумщині, - Генштаб

Терористичні війська РФ продовжують руйнувати українські міста і села авіаційними та артилерійськими ударами.

Російські окупанти активізували застосування авіації для нанесення ударів по прикордонню Сумської області. Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні окупанти активізували застосування авіації по прикордонних районах Сумської області. На даний час відомо про 16 авіаційних ударів із застосуванням 23 керованих авіаційних бомб", - йдеться у зведенні.

Зокрема, під удари ворога потрапили райони таких населених пунктів як Привілля, Павлівка, Басівка, Новеньке, Юнаківка, Кияниця, Яблунівка, Пушкарівка, Кондратівка та Могриця.

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Також агресор за допомогою артилерії здійснив обстріли населених пунктів Покровка, Хлібороб, Бачівськ, Юнаківка, Кружок, Бунякіне та Бруски.

Як наголошують у Генштабі, Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських окупантів. Терористичні війська РФ продовжують руйнувати українські міста і села авіаційними та артилерійськими ударами.

"На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 56. Найгарячіше зараз на Лиманському та Покровському напрямку. Українські захисники вживають усіх необхідних заходів для недопущення прориву оборони", - сказано у зведенні.

Як підкреслюють у Генштабі, на Лиманському напрямку ворог атакував в районах Макіївки, Невського, Тернів та Серебрянського лісу. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже 15 боєзіткнень, досі триває чотири. Ситуація контрольована.

Також, противник не полишає спроби прорвати оборону українських військ на Сіверському напрямку, проте отримує гідну відсіч від українських захисників. Зокрема, поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Спірного та Виїмки окупанти вісім разів намагались потіснити українські підрозділи.

Крім того, на Краматорському напрямку від початку доби російські війська шість разів намагалися вибити українські підрозділи із займаних позицій. Чотири штурмових дії поблизу Часового Яру, Калинівки та Іванівського українські воїни відбили. Ще дві атаки триває.

На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації сім разів атакував позиції наших військ. На даний час триває два боєзіткнення поблизу Нью-Йорка.

При цьому, на Покровському напрямку в районах Калинового, Воздвиженки, Новоолександрівки, Желанного та Карлівки точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив десять спроб штурмувати українські позиції. Тривають бої в п’яти локаціях.

В районі Малої Токмачки на Оріхівському напрямку окупанти один раз намагались просунутись вперед, але отримали жорстку відсіч. Також ворог застосовував авіацію по Гуляйполю.

Війна в Україні - ситуація на Сумщині

Внаслідок ворожого авіаудару по будівлі школи у селі Могриця на Сумщині загинули двоє людей, серед них – 6-річна дівчинка та її 22-річний брат. У цьому населеному пункті РФ завдала удару керованою авіаційною бомбою по школі.

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