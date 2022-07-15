В Генштабі наголошують, що ворог веде розвідку, намагаючись знайти слабкі місця в обороні наших військ.

Російські окупанти намагаються просунутися у напрямку Соледара та Бахмута, пробує вести наступальні дії у напрямку Слов'янська.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Донецькому напрямку противник продовжує вогневий вплив на підрозділи сил оборони України із артилерії і танків по лінії зіткнення. Веде розвідку, намагаючись знайти слабкі місця в обороні наших військ.

"Основні зусилля зосереджує на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, намагається просунутись у напрямку Соледара та Бахмута", - йдеться у повідомленні.

На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення та вести наступальні дії у напрямку Слов’янська.

"Обстріляв із артилерії райони Дібровного, Подолівки, Мазанівки, Адамівки, Чепеля, Краснопілля, Курульки та інших", - йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку ворог намагається утримати зайняті райони та не допустити просування наших військ у бік державного кордону. Здійснив обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Петрівка, Рідне, Соснівка, Слатине, Пришиб, Руські Тишки, Питомник, Верхній Салтів та інших. Вів повітряну розвідку оперативно-тактичним БПлА "Орлан-10" неподалік Приморського.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в діяльності збройних сил Республіки Білорусь не зафіксовано.

На Сіверському напрямку противник продовжує здійснювати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. З метою демонстрації присутності ворог періодично обстрілює позиції наших військ в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

Разом з тим, як писав УНІАН, ЗСУ придушили ворожі наступи на двох напрямках, росіяни безславно відходять.

За даними ISW, російські війська, ймовірно, після "оперативної паузи" почнуть масштабний наступ уздовж лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут, але немає ознак того, як скоро цей наступ почнеться і де саме буде зосереджений.

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