Раніше повідомлялося про жорстокі бої в районі Торецька та Курахового.

Російським окупантам вдалось просунутися біля цілої низки населених пунктів на Донбасі.

Зокрема, за даними проєкту DeepState, ворог просунувся в Торецьку, Піщаному, біля Воздвиженки, Баранівки, Солоного, Слов'янки, Петропавлівки, Новоєлизаветівки та Курахового.

Раніше повідомлялося про жорстокі бої в районі Торецька та Курахового.

Відео дня

Також аналітики проєкту зазначили, що наразі уточнюється лінія зіткнення на Курщині.

Ситуація в районі Курахового

8 січня Орест Дрималовський – представник пресслужби 79 десантно-штурмової Таврійської бригади ДШВ ЗСУ розповів, що наразі про оточення Сил оборони України на південь від Курахового Донецької області не йдеться.

Раніше аналітики DeepState повідомляли, що російські загарбники майже повністю окупували місто Курахове. За їхніми даними, Сили оборони продовжують утримувати кілька спостережних пунктів на околицях міста, однак глобально на ситуацію це вже не впливає.

Крім того, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко висловив думку, що повне захоплення Курахового - це лише питання часу, оскільки окупаційні війська продовжують тиск у районі Курахівського виступу, також вони мали розширення зони контролю в районі села Шевченко.

Коваленко вважає, що росіяни завершили формування південного флангу, за населеним пунктом Дальнє, тому можна гооворити про створення відповідної буферної зони для ударів по Кураховому з півдня.

Вас також можуть зацікавити новини: