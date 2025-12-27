Росіяни вгатили дроном по житловому будинку в Одесі: що відомо

За даними ОВА, ворожий безпілотник впав у середмісті.

Ввечері суботи, 27 грудня, російський дрон вдарив по житловому будинку в Одесі.

Як передає кореспондент УНІАН, повітряну тривогу було оголошено близько 21.00. Моніторингові канали повідомили, що з боку Чорного моря на Одесу та передмістя сунуть "Шахеди". Незабаром в місті було чути вибухи та стрілянину.

Очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак звернувся до жителів міста з проханням залишатися в укриттях.

"Ворог б’є по Одесі. У місті вибухи", – наголосив посадовець.

Потім він додав, що, попередньо, внаслідок падіння ударного БпЛА виникло загоряння даху житлового будинку, а також вибиті вікна. На місці працюють екстрені та комунальні служби.

Інформація про постраждалих перевіряється. Як зазначив Лисак, на місці буде розгорнутий штаб, де можна буде отримати інформацію та допомогу.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що внаслідок ворожої атаки постраждав житловий сектор в Приморському районі обласного центру.

"Ударний безпілотник влучив у дах двоповерхового житлового будинку, виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці працюють відповідні служби", – зазначив він.

Атаки по Одещині

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня російська армія завдала по Одещині дроново-бомбових ударів. Цілями ворога були промисловість та портова інфраструктура регіону.

За словами начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, попри знищення більшості ворожих цілей, в результаті ворожих обстрілів на території елеватора пошкоджено обладнання для транспортування зерна. Також зафіксовано падіння безпілотника на територію одного з підприємств з виготовлення рослинної олії.

