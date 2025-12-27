РФ атакувала Одещину КАБами: стали відомі наслідки

Зафіксовано падіння безпілотника на територію одного з підприємств з виготовлення рослинної олії.

Армія РФ завдала по Одеській області дроново-бомбових ударів - цілями ворога були промисловість та портова інфраструктура регіону. Про це розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Попри знищення нашими силами ППО більшості ворожих цілей, протягом доби в результаті обстрілів на території елеватора пошкоджено обладнання для транспортування зерна. На щастя, загиблих та постраждалих немає", - сказав посадовець.

Крім цього, за його словами, зафіксовано падіння безпілотника на територію одного з підприємств з виготовлення рослинної олії, однак обійшлося без негативних наслідків.

Відео дня

Як зазначив Кіпер, на місцях події працюють відповідні служби.

Удари по Одесі

Як передає кореспондент УНІАН, вчора, 26 грудня, під час повітряної тривоги моніторингові канали повідомляли, що росіяни запустили по Одеській області керовані авіаційні бомби (КАБи).

Нагадаємо, у ніч на 26 грудня армія РФ масовано атакувала енергетичну та портову інфраструктуру Одещини – пошкоджені кілька суден, у тому числі іноземні, на місцях влучань спалахнули пожежі. Зокрема, ударними безпілотниками ворог атакував Ізмаїльський та Одеський райони області, а також Одесу.

Повітряні удари спричинили нові пошкодження на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури. Пошкоджені адміністративні будівлі, обладнання, техніка. В Одесі було ураження об’єкта інфраструктури – внаслідок влучання БпЛА сталося загоряння.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба розповів, що порти Одещини всю ніч зазнавали ударів. Внаслідок влучання безпілотників пошкоджені елеватори, склади цивільних підприємств, баржа, судна під прапорами Словаччини та Республіки Палау.

