Солдати одного з підрозділів 30-ої окремої мотострілецької бригади 2-ої загальновійськової армії РФ спробували повернутися в Росію.

Російські військові масово намагаються уникати прямих бойових зіткнень і дезертирувати.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Російські окупанти масово намагаються уникнути прямих бойових зіткнень із захисниками України", - наголошують у ГУР.

"Попри погрози про притягнення до кримінальної відповідальності, загороджувальні загони з так званих "кадирівців" та посилений контроль з боку "особістів" та прикордонників, російські окупанти всіма можливими способами намагаються залишити територію України", - стверджується у повідомленні.

"Командування 30-ої окремої мотострілецької бригади 2-ої загальновійськової армії країни-окупанта приховує масові дезертирства та погрожує солдатам розстрілами. Один з підрозділів бригади було затримано при спробі перетину державного кордону в районі пункту пропуску "Шияни" (Бєлгородська область) та насильно повернуто в зону активних бойових дій. Тепер в підрозділі обговорюють можливість здачі в полон захисникам України", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, солдати тікають з російської армії попри погрози розстрілів і покарань.

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