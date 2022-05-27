У розмові окупант зазначив, що втечі російських військових носять масовий характер.

Солдати тікають з російської армії попри погрози розстрілів і покарань.

Про це свідчать численні телефонні розмови російських окупантів, які перехоплює СБУ.

"Пацаны просто берут и уезжают уже. Нашу бригаду по-любому будут расформировывать, потому что много людей уволилось. Вот уезжает, например, один человек по истечении срока контракта… прыгает в "Камаз", а за ним еще 8 человек прыгают, которые хотят уволиться сами по несоблюдению. И они просто едут, короче, и увольняются. И вот так, постоянно", – розповів окупант своїй дружині.

Він сподівається, що йому також дозволять повернутися додому в кінці травня – якраз по завершенню 90 днів, на які нібито розрахована "спецоперація".

"Адже кожен день перебування в Україні для росіян – це ризик потрапити у список "двохсотих", який уже налічує понад 29,5 тис.", - зазначили в СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня СБУ оприлюднила перехоплення, в якому окупанти обговорювали те, що українські військові знищують еліту армії Росії.

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