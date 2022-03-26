Колона пройшла останній блокпост окупантів і рухається до Запоріжжя.

Окупанти пропустили 48 автобусів із маріупольцями, які майже дві доби тримали на блокпостах.

Про це у Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Евакуація. Всі 48 автобусів, що було блоковано в Василівці, вже по дорозі додому", - зазначив він.

За словами Андрющенка, вони пройшли останній блокпост окупантів і рухаються до Запоріжжя.

"Майже дві доби нервів і важких процесів успішно закінчились. Чекаємо на наших маріупольців", - додав радник мера.

Водночас у Маріупольській міськраді повідомили, що в автобусах перебуває 3,5 тис. маріупольців.

"Понад 3500 маріупольців вдалося евакуювати незважаючи на те, що російська сторона так і не пустила колону автобусів у сам Бердянськ, а потім більше доби тримала майже у полоні. Щоб виїхати на підконтрольну Україні територію, люди пішки вийшли на трасу, де більше доби стояла евакуаційна колона", - йдеться у повідомленні.

Однак одразу потрапити до Запоріжжя люди не змогли, бо колону зупинили перед Василівкою та не пропускали майже добу.

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