Але залишаються ті, хто скептично сприймає перспективу введення миротворців в Україну.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відзначає збільшення рівня підтримки введення миротворчої місії Альянсу в Україну.

Про це він заявив під час візиту до Брюсселя, повідомляє RMF24.

"Ми вже знаємо із засобів масової інформації за попередні кілька днів, що були позитивні реакції з Данії та Литви. Сьогодні я можу сказати, що інші держави-члени висловили своє схвалення, але вони також очікують певної підтримки та загального голосу з боку НАТО. Ми також наголошуємо, що це має бути місія НАТО", - сказав він.

Також він зауважив, що залишаються ті, що скептично сприймає перспективу введення миротворців в Україну. Він порадив їм уявити, що вся Україна стає Маріуполем – "розбомбленим містом, з якого змушені тікати люди".

Миротворці НАТО в Україні: що відомо

15 березня віце-прем'єр Польщі Ярослав Качинський заявив про необхідність введення миротворчої місії в Україні. На його думку, така миротворча місія повинна займатися не тільки гуманітарними питаннями, а й допомагати Україні захищати землю.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг неодноразово зазначав, що Альянс не розміщуватиме війська в Україні.

Зокрема, коли його попросили відреагувати на пропозицію Польщі відправити сили Альянсу в Україну для миротворчої місії, він заявив: "Ми підтримуємо мирні зусилля. Ми закликаємо Росію і президента Путіна вивести їхні війська, але ми не маємо планів щодо розміщення військ НАТО на землі в Україні".

24 березня за підсумками надзвичайного саміту глав держав та урядів країн-членів Альянсу Столтенберг заявив, що пропозиція Польщі про розміщення миротворчих сил в Україні не знайшла підтримки.

Низка країн НАТО, зокрема, Угорщина та Німеччина, виступили рішуче проти введення миротворців Альянсу до України.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров погрожував, що відправлення миротворців в Україну може призвести до прямого зіткнення між Росією та НАТО.

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