На Херсонщині стало перебувати менше підрозділів на кшталт "Шторм Z", натомість побільшало морських піхотинців.

Українські військові продовжують розширювати плацдарм на лівобережжі Херсонської області. Водночас росіяни підтягнули резерви – там побільшало професійних російських військових.

Про це розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі "24 каналу". Вона наголосила, що інтенсивність штурмових дій ворога нестабільна, що повʼязано зокрема і з розбратом усередині російської армії.

Водночас Гуменюк зазначила, що на Херсонщині стало перебувати менше підрозділів на кшталт "Шторм Z", натомість побільшало морських піхотинців.

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"Справді, вони підтягнули оперативні резерви з використанням морської піхоти, а також десантно-штурмових військ. Але при цьому в них є суттєвий морально-психологічний дисонанс. (...) Ми констатуємо хвилеподібний спад та підйом штурмових дій. Вони, щойно акумулюють зусилля, підвищують інтенсивність штурмів до 9 – 10 за добу. Як тільки у них виникає внутрішнє непорозуміння, знову відбувається спад – 2 – 4 штурми", – пояснила речниця ОК "Південь".

За її словами, ситуація під контролем українських оборонців. Ворожі штурми здебільшого є невдалими, а в районі плацдарму Сил оборони облаштована "смуга неповернення" зі спаленої ворожої бронетехніки.

"Переходячи цей психологічний рубіж, ворог втрачає впевненість у власних діях", – констатувала Гуменюк.

Війна в Україні: важливі новини

На фронті російські загарбники намагалися прорвати українську оборону на кількох напрямках – зокрема, Куп’янському та в районі Роботиного на півдні. Загалом протягом доби на передовій відбулося 49 бойових зіткнень, повідомили в Генштабі.

Крім того, російські окупанти значно збільшили корабельне угрупування у Чорному морі. В Силах оборони півдня розповіли, що зараз там до 13 кораблів противника, серед яких 5 великих десантних кораблів і 1 надводний ракетоносій.

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