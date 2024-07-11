Втрати РФ в Україні значно перевищили виробництво нових Т-72 і Т-90.

Аналітик ретельно вивчив супутникові знімки, підрахував цифри і дійшов вражаючого висновку. Двадцять вісім місяців важких боїв в Україні радикально змінили танковий корпус російської армії, пише Forbes.

За даними аналітика, армія втратила так багато сучасних танків, що єдиний спосіб хоча б наблизитися до підтримання своєї чисельності на передовій у 3000 танків - це вивести більше Т-62 зразка 1960-х років із довгострокового зберігання.

"На мою думку, цілком імовірно, що в майбутньому ми побачимо більше Т-62, і вони, ймовірно, будуть одним з основних типів танків у російській армії", - написав він після зіставлення запасів Т-62 із запасами старіших танків Т-55 і новіших Т-72, Т-80 і Т-90.

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Перевага 41-тонних чотиримісних Т-62 полягає в тому, що вони численні і, порівняно з більш новими танками, доволі прості, що робить їх економічнішими у відновленні та ремонті після десятиліть відкритого зберігання. 103-й бронетанковий ремонтний завод у Сибіру, поряд з іншими заводами, "схоже, створив значні потужності для ремонту цього типу", зазначив аналітик.

Стверджується, що цей перехід - від сучасних Т-72, Т-80 і Т-90 (з їхньою більш товстою бронею, 125-міліметровими головними знаряддями та швидкими автоматами заряджання для екіпажів із трьох осіб) до застарілих Т-62 (із більш тонкою бронею, 115-міліметровими головними знаряддями та людиною-заряджальницею) - це зловісний знак для російської армії, оскільки її атаки на Україні переросли в криваві.

Цифри показують, як росіяни дійшли до цього моменту. У лютому 2022 року російська армія вступила у війну на Україні, маючи близько 2100 Т-72 останніх моделей, 500 сучасних Т-80 і 400 Т-90.

Але українські міни, безпілотники, артилерія і протитанкові ракети принесли свої плоди. Аналітики підрахували 3000 знищених, покинутих і захоплених російських танків. У чисельному відношенні це все довоєнні сили, і втрати непропорційно великі в сучасних танках, а не в старих Т-55 і Т-62, які росіяни почали витягувати з відкритих парків техніки незабаром після того, як війна розрослася.

Ніхто за межами Кремля не знає напевно, скільки нових танків російські заводи видають щороку, але, за добре поінформованими оцінками, їхня кількість коливається в межах 500 або 600. Це занадто мало нових танків, щоб замінити всі втрачені танки, тому баланс складається зі старих запасів часів Холодної війни.

У 2022 році ці запаси були значними. Згідно з дослідженням супутникових знімків, вони включали 6200 танків. Домінуючими типами були 1800 Т-62, 2000 старих Т-72 і 1400 ранніх моделей Т-80.

Трохи більше ніж через два роки росіяни привезли на ремонт близько 700 Т-62, 500 Т-72 і 1100 Т-80. Те, що вони нехтували приблизно тисячею Т-72 "Урал" і Т-72А початку 1970-х років, можливо, пов'язано з вибагливими автоматами заряджання цих танків.

Запаси Т-80 і новіших Т-72 закінчуються, але ще 1100 Т-62 чекають на відновлення і другий шанс почати війну. Оскільки виробництво нових танків продовжує відставати через брак грошей, робітників і запчастин, ці Т-62 1960-х років відіграватимуть дедалі більшу роль у російській армії в середині 2020-х років.

Війна в Україні - втрати РФ бронетехніки

На базах зберігання в Росії залишається ще близько 9300 одиниць піхотної бронетехніки, але більшу їхню частину становлять або сильно застарілі моделі, або майже непридатні до відновлення екземпляри. Про це свідчать дані, зібрані аналітиками відкритих даних (OSINT) за супутниковими знімками.

Автор публікації зазначає, що активне використання російськими військами на фронті мотоциклів, квадроциклів та іншої легкої колісної техніки - це ніяка не "кмітливість", а свідоцтво дефіциту броньованих машин, що наростає.

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