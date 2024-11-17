На фронті відбулося понад 130 бойових зіткнень із противником.

Завершився 997-й день повномасштабної війни РФ проти України. Російські загарбники продовжують тиснути на фронті, ворог окупував Григорівку Донецької області.

Водночас Сили оборони України відновили положення у Макарівці на Донеччині. Про це повідомляє проєкт DeepState, який займається моніторингом ситуації на фронті.

"Сили Оборони відновили положення у Макарівці. Ворог окупував Григорівку, а також просунувся біля Берестків, у Новій Іллінці та Дальньому", – йдеться у повідомленні.

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Тим часом Генштаб ЗСУ у зведенні щодо ситуації на фронті станом на 22:00 16 листопада повідомив, що відбулося 132 бойових зіткнення із противником. Основні наступальні зусилля ворог зосереджує на Курахівському та Покровському напрямках.

Так, станом на 22:00 на Курахівському напрямку було зафіксовано 25 ворожих атак. На Покровському ж росіяни 32 рази атакували позиції Сил оборони.

На Харківському напрямку російські терористи п’ять разів безуспішно штурмували позиції наших підрозділів. На Лиманському напрямку зафіксовано 10 атак з боку окупантів.

10 разів ворог атакував українські позиції на Купʼянському напрямку. Ще сім разів намагався покращити своє положення наТорецькому напрямку. 4 рази ворог безуспішно атакував позиції Сил оборони на Придніпровському напрямку.

Водночас продовжується операція українських сил на території Курської області РФ. Там Сили оборони відбивали 24 атаки противника.

Війна в Україні: важливі новини

Українським захисникам вдалося знищити на фронті рідкісну і дуже дорогу систему радіоектронного придушення "Борисоглебск-2". Її вартість оцінюється в приблизно 200 мільйонів доларів. Відомо, що ціль вдалося знищити в ніч з 15 на 16 листопада на околицях Сергіївки на Покровському напрямку дроноводам із підрозділу "Птахи Мадяра".

Тим часом КНДР надсилає дедалі більше допомоги Росії для її війни проти України. Видання FT пише, що Пхеньян передав Москві ракетні та артилерійські системи, частина з яких вже на Курщині.

Протягом останніх тижнів КНДР надала приблизно 50 170-мм самохідних гаубиць M1989 вітчизняного виробництва та 20 оновлених 240-мм реактивних систем залпового вогню.

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