Усього з 24 лютого ліквідовано близько 38 тис. 300 російських окупантів.

Військовослужбовці Збройних сил України за добу ліквідували 160 російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 17 липня орієнтовно склали:

✖️ особового складу - близько 38 тис. 300 (+160 за добу) осіб ліквідовано,

✖️ танків ‒ 1684 (+7) одиниць,

✖️ бойових броньованих машин ‒ 3879 (+5),

✖️ артилерійських систем – 846, реактивних систем залпового вогню - 248 (+1), засоби ППО - 110 (+1),

✖️ літаків – 220, гелікоптерів – 188, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 688 (+1),

✖️ крилаті ракети - 166 (+4),

✖️ кораблі/катери - 15,

✖️ автомобільної техніки та автоцистерн - 2746 (+11), спеціальна техніка - 68.

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 17 липня повідомляється, що на Слов'янському та Бахмутському напрямках військовослужбовці Збройних сил України відбили штурм російських загарбників.

На Південнобузькому напрямку зафіксовано обстріли в районах кількох населених пунктів. Ворог також завдав ракетних ударів по місту Миколаєву. Зберігатися загроза повторення таких дій ворога у регіоні.

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