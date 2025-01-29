При цьому така допомога все ж залишилася, але для двох певних країн.

Після нинішнього припинення дії деякі програми допомоги буде важко перезапустити, крім того багато з них можуть і зовсім зникнути.

Як пише The New York Times (NYT), двоє демократів Палати представників Грегорі Мікс і Лоїс Франкель відправили держсекретареві Марку Рубіо лист, у якому заявили, що життя людей "наражаються на ризик" через зупинку допомоги. "Конгрес виділив і схвалив ці кошти для використання, і наш конституційний обов'язок - переконатися, що ці кошти будуть витрачені за призначенням", - написали вони.

Видання зазначило, що куратори програм допомоги ніколи не бачили настільки великої і руйнівної директиви, навіть у періоди переоцінки допомоги попередніми адміністраціями.

Відео дня

Наказ про припинення дії більшості програм військової допомоги поширюється, зокрема, і на Україну, а ось допомога Ізраїлю та Єгипту не підпадає під дію цього документа.

"Ця 90-денна зупинка роботи - подарунок нашим ворогам і конкурентам із наслідками, які виходять за рамки безпосередньої шкоди для людей. Це руйнує наші альянси, провідний світовий досвід і можливості та загрожує нашій безпеці", - прокоментував доктор Атул Гаванде, помічник адміністратора з глобальної охорони здоров'я в USAID в адміністрації Байдена.

При цьому керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що "військова допомога США для України триває за пакетами військової допомоги, які були прийняті раніше".

Призупинення допомоги від США

Новий президент США Дональд Трамп призупинив усі програми допомоги США іноземним державам на 3 місяці. Допомога буде зупинена до проведення перевірки на "відповідність цілям політики" Трампа.

У Пентагоні запевняли, що указ Трампа про зупинення на 90 днів надання міжнародної підтримки не торкнеться програми військової допомоги Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: