Родичі резервістів влаштували мітинги проти їх участі у війні проти України

Російські командири відправляють на передову резервістів під виглядом "добровольців". В якості "гарматного м'яса" використовують так само жителів ОРДЛО.

Відповідне перехоплення опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

В ході розмови бойовик так званої "ДНР" скаржиться військовому з Російської Федерації, що в 115 батальйоні армії окупантів, куди мобілізували студентів, розгорілися протести. Родичі резервістів проти їх мобілізації та подальшої участі у війні проти України.

За його словами, окупанти ставляться до "мобілізованих" на Донбасі як витратного матеріалу. При цьому він заявив, що "донбаські" самі цього хотіли.

"Коли на передок кинули, пацани стали обурюватися: ми резервісти, а йдемо на першій лінії. Нам сказали, що ви не резервісти. Ви добровольці. Всі, хто тут, всі сюди прийшли добровільно", - зазначив бойовик.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними ГУР Міноборони, в Росії тривають спроби проводити так звану "приховану мобілізацію" - проводиться активна агітаційна кампанія, а також направлення в зону бойових дій випускників і курсантів військових училищ.

Водночас через масштабні втрати в живій силі на території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей в рамках мобілізації рашисти поінформували керівництво місцевих підприємств про те, що необхідно провести "звірку даних" жінок у віці від 18 до 45 років.

У свою чергу радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначає, що у Донецьку відбувається "глобальний бунт рідних" проти мобілізації. А за даними голови Луганської обласної Військової адміністрації Сергія Гайдая, на окупованій частині області чоловікам, які відмовляються від мобілізації на війну, погрожують розстрілами.

Крім того, Кремль вирішив відправити на війну проти України військових з тимчасово окупованого Криму, які зрадили присягу у 2014 році.

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