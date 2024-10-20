Українські воїни завдали ворогу суттєвих втрат.

Російські окупаційні війська не полишають спроб просунутися вперед на сході України. Бійці батальйону "Ахіллес" 92-ї ОШБр відбили механізований штурм окупантів на північну частину Кругляківки Харківської області.

Як розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко, скориставшись тривалими опадами, противник здійснив ривок до річки Оскіл з метою захоплення переправи та розрізання плацдарму українських військ на лівому березі.

"Батальйон ударних БпАК "Ахіллес" спільно з гвардійцями бригади "Буревій" та десантниками 77 ОАеМБр дали гідну відсіч механізованому штурму та завдали ворогу суттєвих втрат", – йдеться у повідомленні.

Так, було знищено та пошкоджено 17 одиниць броньованої техніки окупантів. Втрати в особовому складі противника склали 21 особу вбитими та 26 осіб пораненими.

Як зазначає проєкт DeepState, спроба прориву була в напрямку переправи річки Оскіл в районі н.п. Сенькове з північної сторони Кругляківки. Там російські загарбники "змогли досить досить глибоко заїхати в саме село та закріпитися на північних околицях".

"Концентрація сил та резерви, які вони туди підтягнули дають можливість здійснювати постійні атаки на населений пункт, адже вони розуміють всю значимість даного села. Сили Оборони роблять все можливо, щоб стримувати натиск орди. На жаль, погода як позитивно так і негативно грає в обидві сторони", – йдеться у повідомленні.

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Російські окупаційні війська просунулися в Кругляківці Харківської області, а також – у Максимільянівці Донецької області. Про це повідомили в DeepState.

Крім того, противник намагається прорватися до Курахівки на Донеччині. Не найкращою є і ситуація навколо міста Гірник – окупанти просунулися на північних околицях і продовжують рухатися в глибину населеного пункту.

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