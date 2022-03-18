Лише за останні два дні знищено 10 диверсійних груп чисельністю понад 100 осіб.

За весь час війни у Києві виявлено та знищено 35 російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві розповів заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ бригадний генерал Олександр Грузевич.

"На мою думку, створено ефективну протидиверсійну систему. Тільки за останні два дні знайдено і знищено понад 10 ДРГ загальною чисельністю понад 100 чоловік", - наголосив Грузевич.

Він зазначив, що диверсійні групи заходять вже давно.

"Але спільними діями їх знаходимо, знищуємо. За весь період знищено понад 35 диверсійних груп", - сказав Грузевич.

Раніше УНІАН писав, як під Харковом ЗСУ вщент розгромили ворожу ДРГ.

А в СБУ розповіли, що робити якщо зустрілися з диверсійно-розвідувальною групою.

Вас також можуть зацікавити новини: