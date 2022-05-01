Слухачами благодійного концерту стали відвідувачі комплексу, які могли послухати відомі композиції у виконанні військового оркестру.

В одному з торгових центрів Львова відбувся благодійний концерт військового оркестру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Про це повідомляє прес-служба Львівської військової адміністрації.

Музиканти збирали кошти для потреб ЗСУ.

"Слухачами благодійного концерту стали сотні відвідувачів комплексу, які могли послухати відомі композиції у виконанні військового оркестру. Особливо голосно зустрічали пісні "Добрий вечір, ми з України" та "Розпрягайте, хлопці, коней". Разом з тим свою творчість дарував колектив танцівників Національної академії", - зазначили в прес-службі.

Допомогти ЗСУ можна перейшовши за цим посиланням.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

На спеціальному рахунку, який Національний банк України відкрив для підтримки Збройних Сил України, станом на 18 березня залишалося близько 26 млн грн.

Станом на 22 березня 2022 року залишок коштів на спецрахунку для підтримки Збройних сил України, становив майже 51 млн грн.

Станом на 31 березня залишок коштів на спецрахунку становив близько 536 млн грн.

Станом на 13 квітня залишок коштів на спецрахунку для підтримки Збройних сил України, становив близько 3 млн грн.

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