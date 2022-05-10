У Конгресі США закликають не допустити бажаного для російського диктатора сценарію.

Старший радник Конгресу США Пол Массаро заявив, що Путін намагається заморозити війну в Україні. Однак його планам можна і необхідно завадити.

Про це він написав у Twitter.

"Схоже, Путін хоче перетворити свою геноцидну війну на заморожений конфлікт в Україні. Ми не можемо допустити цього. Не втрачайте фокус. Мета - повна перемога українців", - зазначив Массаро.

На його переконання, Захід та Путін не розуміють один одного. Массаро назвав російського диктатора "гангстером, який грає в нациста".

"Річ у тім, що Путін зовсім не змінився. Він все ще переконаний, що йому все може зійти з рук. Україна стала першою сталлю, у яку він поцілив за все його правління", - додав Массаро.

Раніше подібний сценарій описував журналіст-розслідувач Христо Грозєв. Він також вважає, що Росія спробує заморозити війну в Україні, оскільки її ресурси вичерпуються.

Вас також можуть зацікавити новини: