Зеленський наголосив, що українці, воїни, держава та партнери разом мають зробити все, щоб зірвати російський наступальний задум.

Україна стоїть перед новим етапом війни з Росією, і окупанти наразі готуються розширити наступ. Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні до прикордонників під час поїздки до Хмельницького.

"Сьогодні вже 800-й день війни. Це надзвичайно складний і жорсткий шлях, який довелося пройти нашій державі, і шлях, який ще доведеться пройти, щоб завершити війну на справедливих умовах, на умовах України. Зараз ми перед новим етапом війни. Окупант готується до спроби розширити наступальні дії", — заявив президент.

Водночас він наголосив, що усі разом - українці, воїни, держава та партнери мають зробити все, щоб зірвати російський наступальний задум і довести, що ворогу не вдасться досягти своїх цілей, "що б він не робив і як би підло він не діяв".

Війна в Україні - останні новини

Кілька днів тому окупантам вдалося прорватися в село Очеретине, що на північний захід від Авдіївки. Через помилки ЗСУ під час ротації підрозділів на передовій росіянам вдалося проскочити за першу лінію оборони на одній ділянці, і зараз вони намагаються розширити просування в цьому районі.

Сьогодні Bild повідомив, що російські окупанти увійшли в село Архангельське в районі Авдіївки.

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