Ворог застосовував безпілотники та ракети.

Цієї ночі російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе та двома типами ракет. Протиповітряна оборона збила 13 ворожих безпілотників.

Як повідомив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, в напрямку Дніпропетровської та Запорізької областей було спрямовано "Шахеди". Попередньо, з напрямку Єйську (Краснодарський край) було запущено 9 ударних БПЛА, а згодом ця цифра зросла.

"На даний момент ми знищили близько 12 БПЛА. Є ще інформація по Сумщині. Таким чином можна говорити, що буде більша цифра. Близько 13-14 безпілотників було знищено… Є ще інформація про один збитий безпілотник невстановленого типу", - констатував Ігнат.

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Також росіяни атакували протирадіолокаційними ракетами, які запускаються тактичною авіацією Су-24, Су-35, а також керованим авіаційними ракетами Х-59. "Очевидно, що більшість із них не досягла своїх цілей", - сказав він.

Згодом у Повітряних силах розповіли, що вночі Росія атакувала Україну ударними БПЛА типу "Шахед-136/131" з південно-східного напрямку (Єйськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ).

В результаті протиповітряна оборона знищила 12 "Шахедів" у межах Запорізької, Дніпропетровської та Миколаївської областей, а також один безпілотник невстановленого типу.

За даними ПС ЗСУ, також росіяни застосували тактичну авіацію на Дніпропетровщині, випустивши із літаків Су-34/Су-35 протирадіолокаційні ракети Х-31П та керовані авіаційні ракети Х-59. "Попередньо - без втрат. Інформація уточнюється", - сказано у повідомленні.

Ракетний удар по Кривому Рогу - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі РФ випустила по Кривому Рогу крилаті ракети, а згодом застосувала для атаки по Україні й ударні дрони. Містяни повідомляли про звуки вибухів.

Серія гучних вибухів у Кривому Розі пролунала й близько 8-ї ранку 11 вересня. Місцева влада закликала громадян не знімати роботу ППО та місця ймовірних влучань.

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