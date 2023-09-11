Місцевих закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Вранці понеділка, 11 вересня, у Кривому Розі прогриміла серія гучних вибухів.

Про це заявив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Він закликав не знімати роботу ППО та місці ймовірних влучань.

"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - зазначив Вілкул.

Вибухи пролунали під час повітряної тривоги в регіоні. Перед цим Повітряні сили попереджали про рух ударних безпілотників у напрямку міста.

За даними місцевих Телеграм-каналів, у місті працюють сили ППО. Наразі деталей атаки немає.

Оновлено о 8:46. Тим часом повітряна тривога в регіоні триває. Вілкул заявив, що у напрямку Кривого Рогу летять ракети на високій швидкості. Він закликав місцевих мешканців бути в укриттях.

Атаки на Кривий Ріг - що передувало

У ніч на понеділок, 11 вересня, російські загарбницькі війська випустили по Кривому Рогу крилаті ракети. Згодом військові попередили про загрозу застосування ударних безпілотних літальних апаратів. У місті чули звуки вибухів.

Вранці 8 вересня російські загарбники обстріляли середмістя Кривого Рогу. Внаслідок удару було зруйновано адміністративну будівлю поліції та житлові будинки, людей діставали просто з-під завалів. Зайнялася пожежа, вогонь охопив близько 200 квадратних метрів.

Цією атакою російські загарбники вбили одного поліцейського, ще щонайменше 70 людей постраждали.

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