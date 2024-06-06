Часів Яр наразі під вогневим контролем ЗСУ, ворог б’є по місту з РСЗВ із термобаричними боєприпасами, що випалюють все на своєму шляху.

В оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" розповіли про ситуацію в операційній зоні, зауваживши, що найгарячішим напрямком наразі залишається Покровський, де ворог хоче розвивати наступ, не дивлячись на великі втрати.

Про це сказав речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону. "Наразі Покровський напрямок на усій лінії бойового зіткнення залишається найбільш гарячішим. Там за минулий тільки тиждень відбулося майже 220 атак, за минулу добу - 32. Уже на ранок сьогодні відбито 4 атаки, 6 бойових зіткнень тривають. Там наразі ЗС завдають окупантам як вогневе ураження, так і намагаються протистояти противнику", - зазначив він.

За словами Волошина, противник тисне, і основні зусилля російських військ зосереджуються на намаганні прорвати українську оборону і розвинути в майбутньому наступ в напрямку таких населених пунктів як Покровськ, Мирноград, Селідове.

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"Ворог намагається вийти до великих населених пунктів - Курахове та Покровськ, щоб розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар’їнки. Ну і Після Очеретиного вони рвуться до магістралі Покровськ-Костянтинівка", - сказав речник.

Щодо Очеретиного Волошин зазначив, що тут ворог активізувався вже другий тиждень ворожими діями, ворожими штурмами, обстрілами з різних видів озброєння. "З кожним днем кількість майже не зменшується, тільки від 20 до 40 в середньому за добу ворог обстрілює той напрямок і позиції наших захисників", - сказав він.

За інформацією Волошина, на Покровському напрямку ворог використовує різну тактику. Спочатку активні штурмові дії ворог проводив мобільними групами, потім перегрупувався і почав застосовувати бронемашини за підтримки артилерії, мінометів і авіації.

"Останнім часом ворог взагалі застосовує авіацію по всіх напрямках східної операційної зони і на тому напрямку теж. За минулий місяць на Покровському напрямку збито 7 ворожих літаків Су-25, два зазнали пошкоджень. Такі цифри кажуть про те, що ворог не припиняє спроб і застосовує, зокрема, авіаційну компонету, яка скидає чимало керованих авіабомб на позиції наших захисників і цивільну інфраструктуру", - підкреслив речник ОСУВ "Хортиця".

Він також повідомив, що Сили оборони контролюють місто Часів Яр. "Воно під надійним вогневим контролем. Звісно, ворог намагається час від часу підходити до Каналу, до кварталу Новий, атакувальні дії проводить. Однак, наші Сили оборони застосовують по ньому всі види озброєння і не дають ворогу наближатися", - прокоментував Волошин.

Він нагадав, що росіяни штурмують місто вже тривалий час і зазнають там втрат. "Починали з малих штурмових груп, які намагалися закріпитись десь, якщо доходили. А далі вже йшли в лоб штурмом бронеколони російської техніки. Тільки днями було знищено горезвісний їх бронеавтомобіль "Тайфун", який вони хотіли застосувати під час штурмових дій. А в попередні дні було знищено 4 танки, які були обшиті бронею чи чим попало, які ми називаємо танк-сарай чи танк-черепаха. Вони також йшли на пролом, на штурм і були знищені на околицях Часового Яру", - розповів речник.

Волошин повідомив, що ворог застосовує для ударів по місту Часів Яр реактивні системи залпового вогню із термобаричними боєприпасами. "Це такі боєприпаси, які знищують і випалюють все на своєму шляху. Тобто вони ведуть до того, що нашим захисникам не буде де там захищатись. Руйнують все", - прокоментував Волошин.

За його інформацією, загалом на Часово-Ярівському напрямку ворог не полишає спроб уже не один тиждень підряд проводити обстріли. Ворог штурмує напрямок з бронетехнікою, застосовує авіацію.

Триває війна в Україні - новини, які варто знати

Як повідомляв УНІАН, в оперативному зведенні Генштабу по ситуації станом на 10.30 зазначалось, що на Покровському напрямку від початку доби ситуація напружена. Ворог намагається просунутися в районах Новоолександрівки, Калинового, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Напружена ситуація також на Курахівському напрямку, в районах Парасковіївки та Красногорівки, де тривають боєзіткнення. Ситуація під контролем Сил оборони. Крім того, в районі Малої Токмачки на Оріхівському напрямку дії ворога успіху не мали. На Придніпровському напрямку противник здійснив дві невдалі спроби атакувати в районі Кринок.

На Куп’янському напрямку була ворожа атака в районі Дружелюбівки. Ситуація контрольована. Загалом, як повідомляє Генштаб, від початку доби відбулося вже 29 бойових зіткнень на всіх ділянках фронту. На Харківському напрямку сьогодні активних штурмових дій ворога не відбувалось.

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