У звільненому Ірпені шукають громадян, які потрапили під завали й досі знаходяться в небезпеці.

На Київщині не менш як 100 тисяч осіб вже вивезено з окупації. У звільнених населених пунктах тривають пошуки людей, які можуть перебувати під завалами.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції України у Київській області Андрій Нєбитов.

Він зазначив, що евакуація відбувається з усіх місць, де тривають бойові дії, або населені пункти знаходяться в окупації. "У звільнених населених пунктах ми побачили ефективні результати діяльності наших військових. В селах лежить знищена техніка супротивника, танки, БМП, які розбиті вщент. Але попереду ще багато роботи, в тому числі для вибухотехніків, адже на території сіл лишились нерозірвані міни та боєприпаси ворога" - зазначає Нєбитов.

Він повідомив, що зазвичай людей вивозять через так звані "зелені коридори", але часто поліцейські та органи місцевого самоврядування організовують евакуацію виключно власними силами.

"Тільки в Київській області не менш як 100 тисяч людей вивезено з окупації. Це як загальним транспортом, якщо організовано місцевими органами влади, так і приватним транспортом. З Бучанського району та з Вишгородського йшли цілі колони цього автотранспорту і затори досягали 15 кілометрів, втім, ми з цим впорались. Ми працювали цілодобово і головне - врятували цих людей"- повідомив Нєбитов.

Він зазначив, що у звільненому Ірпені шукають громадян, які потрапили під завали й досі знаходяться в небезпеці. За його словами, також є люди, які лишаються у своїх домівках та підвалах - їм допомагають ліками, водою, харчами, пальним.

Керівник поліції Київщини відзначив, що нині поліція посилено працює над виявленням колаборантів, осіб, які допомагали військовим РФ окупувати міста та встановлювати там свої порядки. Він зазначив, що в Київській області вже порушено кілька кримінальних проваджень і злочинці будуть притягатись до кримінальної відповідальності.

Війна проти України: