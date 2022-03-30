Ворог продовжує мілітаризацію зони відчуження Чорнобильської атомної електростанції.

Енергоатом очікує від МАГАТЕ політичної оцінки подій в Україні та заклику до Росії вивести із захоплених українських атомних електростанцій військових та працівників "Росатома".

Як повідомляється у Telegram-каналі "Енергоатому" про це заявив радник керівника ДП "НАЕК "Енергоатом" Олександр Моцик.

Він зазначив, що 29 березня в Україну прибув гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Ми чекаємо на політичну оцінку МАГАТЕ подій в Україні окрім оголошення про технічну допомогу, яку агентство надає і надаватиме для того, щоб АЕС працювали в стабільному режимі. Важливо, щоб назвали агресора агресором і звернулися до Росії, щоб вона забрала із Запорізької та Чорнобильської АЕС своїх військових і працівників "Росатому", – сказав Моцик.

Місія МАГАТЕ:

29 березня Гроссі у Twitter повідомив, що "перетнув кордон з Україною, щоб почати місію МАГАТЕ із забезпечення безпеки ядерних об'єктів країни".

"Ми повинні діяти зараз, щоб допомогти запобігти небезпеці ядерної аварії", - наголосив він.

27 березня у Генеральному штабі Збройних сил України наголосили, що російські окупанти продовжують мілітаризацію зони відчуження Чорнобильської атомної електростанції, що серйозно підвищує ризик пошкодження ізоляційних споруд, які побудовані над четвертим енергоблоком станції після її вибуху в 1986 році.

Війна проти України: