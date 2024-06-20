Нафтобазу атакували дрони СБУ минулої ночі.

Цієї ночі дрони СБУ вразили склад паливно-мастильних матеріалів АТ "Тамбовнафтопродукт" та нафтобазу "Енемська" ТОВ "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт". У мережі опубліковано перші супутникові знімки результатів влучання.

"Пожежа на Платонівській нафтобазі у Тамбовській області на супутниковому знімку Planet.com, зробленому вранці 20 червня", – пише російська редакція "Радіо Свобода", показуючи відповідний знімок.

На фото видно, як потужно палає принаймні одна велика стаціонарна ємність з нафтопродуктами. Через густий чорний дим, який закриває від супутника частину нафтобази, повністю оцінити масштаб наслідків поки що неможливо.

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Удар по тамбовській нафтобазі

Як розповіли УНІАН поінформовані джерела, вночі дрони СБУ атакували нафтобазу в Тамбовській області та у Республіці Адигея. Джерело зазначає, що на цих об’єктах переробляли та зберігали сировину й готову продукцію, яку використовувала російська армія.

Джерела стверджували, що після влучань дронів на обох об’єктах спалахнули пожежі.

За даними джерела, загалом дрони СБУ здійснили вже майже три десятки успішних атак на об’єкти російського нафтового комплексу в різних регіонах РФ та на окупованих територіях.

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