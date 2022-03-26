Підрозділ відбив чотири атаки російської армії.

Сьогодні, 26 березня, оперативно-тактичне угруповання "Схід" усунуло до 60 ворогів і знищило 12 одиниць техніки.

Про результати боротьби з окупантами за цей день підрозділ відзвітував на своїй офіційній сторінці на Facebook.

Станом на 20:00 угруповання "Схід" відбило чотири атаки російської армії. Втрати окупантів склали: до 60 чоловік особового складу, 5 танків, 6 БМП і 1 артилерійський танк.

"Російські фашисти так й не зрозуміли, що їх тут ніхто не чекає з хлібом та сіллю. Єдине, на що вони можуть розраховувати, так це ковдра з українського чорнозему після ситної вечері з наших куль та снарядів", — заявили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

Нагадаємо, сьогодні Збройні сили України отримали кілька важливих перемог над ворогом. Наприклад, вони звільнили Тростянець і кілька населених пунктів на Харківщині.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: