Сьогодні, 26 березня, оперативно-тактичне угруповання "Схід" усунуло до 60 ворогів і знищило 12 одиниць техніки.
Про результати боротьби з окупантами за цей день підрозділ відзвітував на своїй офіційній сторінці на Facebook.
Станом на 20:00 угруповання "Схід" відбило чотири атаки російської армії. Втрати окупантів склали: до 60 чоловік особового складу, 5 танків, 6 БМП і 1 артилерійський танк.
"Російські фашисти так й не зрозуміли, що їх тут ніхто не чекає з хлібом та сіллю. Єдине, на що вони можуть розраховувати, так це ковдра з українського чорнозему після ситної вечері з наших куль та снарядів", — заявили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".
Нагадаємо, сьогодні Збройні сили України отримали кілька важливих перемог над ворогом. Наприклад, вони звільнили Тростянець і кілька населених пунктів на Харківщині.
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