Відповідний законопроект внесений до Конгресу.

У Конгрес США внесли законопроект, що передбачає навчання українських пілотів на винищувачах НАТО.

Про це в Twitter повідомив автор законопроекту, конгресмен ветеранів ВПС США Адам Кінзінгер.

Текст повідомлення він проілюстрував спільним фото з українськими льотчиками, які прийняли повітряний бій з Росією в перший день повномасштабного вторгнення.

"Ці чоловіки - пілоти ВПС України. Багато людей думали, що вони вийдуть з бою в перший же день... але вони все ще там. Я вніс законопроект про навчання їх на літаках НАТО, щоб вони могли перейти на F-16", - написав Кінзінгер.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія зосередила всі зусилля на захопленні Донбасу. Зараз тривають запеклі бої за Сєвєродонецьк. Найближчим часом ворог може захопити Лисичанськ, попереджають експерти з ISW.

Разом з тим в районі Білогорівки окупанти відмовилися форсувати Сіверський Донець, боячись нових великих втрат у техніці та живій силі.

21 червня противник знову атакував ЗСУ на Слов'янському напрямку, а в Харківській області намагається утримати українські сили та не допустити їхній вихід до російського кордону.

На думку керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, цілями Росії є захоплення Сєвєродонецька, прохід з боку півдня до Лисичанська та рух з боку Попасної з подальшим встановленням контролю над трасою Лисичанськ-Бахмут.

Прем'єр Британії Борис Джонсон вважає, що РФ може вичерпати ресурси у боях на Донбасі.

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