Шолом пілота, частини літака, а також інші цікаві речі знайшли військові на місці збитого Су-24М у районі Бахмута.

Українські воїни продемонстрували уламки російського Су-24М, який збили під Бахмутом на Донбасі.

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Як написав у Telegram-каналі український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, борт RF 93798 належав до 11-го змішаного авіаційного полку з місцем базування на аеродромі Мариновка біля Волгограда.

Поруч знайшли шолом одного з льотчиків. На ньому прізвище "Редькин".

"Але цікаво, що майор Редькин Олексій Олександрович є військовослужбовцем 23-го винищувального полку, який розташований в Східному військовому окрузі, а це Далекий Схід. І на озброєнні в полку інші типи літаків, аніж збитий Су-24М", - зазначив журналіст.

Збиття Су-24М на Донбасі: що відомо

Як писав УНІАН, 3 грудня українські прикордонники на околицях Бахмута збили Су-34 супротивника. Як зазначили в ДПСУ, літак окупантів знищили з переносного зенітно-ракетного комплексу. На той час доля пілотів була невідома. Вартість знищеного літака оцінюється в 50 мільйонів доларів.

Пізніше Генеральний штаб Збройних сил України поділився, що поблизу населеного пункту Підгородне Донецької області ліквідовано літак загарбників. У Генштабі додали, що інформація щодо типу знищеного літака встановлювалася.

Також Генштаб ЗСУ повідомляв, що вороги на Бахмутському напрямку направили основні зусилля на ведення наступу.

Варто зазначити, що на нашій землі вже ліквідували 281 літак РФ.

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