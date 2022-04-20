Штатні кремлівські пропагандисти активно рекламують нові зразки російської техніки. Вони називають її унікальною зброєю і описують улюбленою фразою "аналогов нєт". За більш ніж 50 днів з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну наші бійці захопили чимало бойових машин ворога. І два зразки виявилися очевидним прикладом корупції в армії Путіна, адже це радянська техніка в сучасних кольорах.
Журналіст ТСН випустили сюжет, в якому склали рейтинг трофейних бойових машин, захоплених ЗСУ. У список потрапила САУ 2С34 "Хоста" вартістю $900 тисяч за штуку.
Фактично це та ж сама радянська самохідна артилерійська установка "Гвоздика", тільки перефарбована в сучасні кольори. Однак росіяни позиціонували САУ 2С34, як глибоку модернізацію "Гвоздики" з компонентами від 2С31 "Вєни", 2С23 "Нони-СВК" і "Об'єкта 118". Нагадаємо, про захоплення однієї "Хости" УНІАН писав ще в середині березня.
Те ж саме стосується комплексу радіоелектронної боротьби "Ртуть БМ". Це радянська технологія, яку росіяни чомусь називають сучасною. Техніка використовувалася, щоб глушити зв'язок у Гостомелі та Бучі. А коли окупанти тікали з Київської області, то кинули одну з таких машин. Її офіційна вартість становить $2,3 мільйона.
Війна Російської Федерації проти України
- 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.