Воїни полку "Азов" продовжують запеклий бій з російськими окупантами в Маріуполі. Захисники вкотре показали, як знищують ворожу техніку.
Відео з'явилося в Telegram полку.
На кадрах видно, як український воїн за допомогою протитанкової зброї знищив важку техніку окупантів, що стояла на одній з вулиць міста.
"Полк "Азов" продовжує знищувати ворожу техніку", - йдеться у повідомленні.
Ситуація в Маріуполі: що відомо
Маріуполь із 1 березня перебуває в облозі, росіяни постійно обстрілюють його, намагаючись взяти місто під свій повний контроль.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що йдуть переговори для того, щоб допомогти українським захисникам у Маріуполі.
Він заявив, що знищення українських захисників у Маріуполі може поставити крапку в мирних переговорах із Росією.
17 квітня Генштаб повідомив, що армія РФ, імовірно, готується до проведення десантної морської операції в Маріуполі.