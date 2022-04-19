Процес ліквідування окупантів разом з важкою технікою воїн зафіксував на відео.

Воїни полку "Азов" продовжують запеклий бій з російськими окупантами в Маріуполі. Захисники вкотре показали, як знищують ворожу техніку.

Відео з'явилося в Telegram полку.

На кадрах видно, як український воїн за допомогою протитанкової зброї знищив важку техніку окупантів, що стояла на одній з вулиць міста.

"Полк "Азов" продовжує знищувати ворожу техніку", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в Маріуполі: що відомо

Маріуполь із 1 березня перебуває в облозі, росіяни постійно обстрілюють його, намагаючись взяти місто під свій повний контроль.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що йдуть переговори для того, щоб допомогти українським захисникам у Маріуполі.

Він заявив, що знищення українських захисників у Маріуполі може поставити крапку в мирних переговорах із Росією.

17 квітня Генштаб повідомив, що армія РФ, імовірно, готується до проведення десантної морської операції в Маріуполі.

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